ONUKA вспомнила, как на Новый год приготовила "мивину": "Мы настолько бедно жили"

Также звезда рассказала о своем психологическом расстройстве.

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко вспомнила непростой период супружеской жизни с мужем Евгением Филатовым.

Сейчас влюбленные прекрасно живут и воспитывают сына. Впрочем, супругам пришлось пережить вместе трудные времена. Так, "Світському життю" артистка рассказала, что в определенный период они жили очень бедно. Однажды они с мужем на Новый год приготовили только одну "мивину".

"Настолько бедно жили, что… Мы остались вдвоем на Новый год и на стол поставили "мивину". Это все, на что нам хватило денег. Несмотря на это, мы были очень эмоционально близки. Есть такое выражение, что друг познается в беде, а жена – в бедности", — вспомнила Ната.

Семья ONUKA / instagram.com/onukaofficial

Кстати, несмотря на сложности, влюбленные все равно изрядно любят друг друга. Даже свою несовместимость им удалось трансформировать в пользу.

"Женя очень такой талантливый человек. Он такой вот стереотипный образ художника, у которого все хаотично. Я наоборот – организованный человек. У меня один из видов психологического расстройства – ОКР. У меня множество списков, перечней, задач. Таким образом я все контролирую и ничего не забываю", — поделилась певица.

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