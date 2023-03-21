ONUKA заговорила об окончании музыкальной карьеры после войны и рассказала, чем хочет заниматься

Певица не видит себя на большой сцене.

Певица Ната Жижченко, известная как ONUKA, неожиданно заговорила о прекращении своей сценической карьеры.

Во время войны исполнительница участвует в благотворительных мероприятиях и использует свое творчество, чтобы помочь нашей стране. Однако после завершения войны, скорее всего, ONUKA хочет покинуть шоубизнес.

"Думаю, вряд ли будущее будет на сцене. Возможно, это будут точечные проекты, более узкоаудиторные, менее популярные музыкально", — заявила в "ЖВЛ" певица.

Фото: facebook.com/onuka.official

Свое будущее исполнительница видит, чтобы возрождать украинскую культуру и восстанавливать страну после войны. В частности, Ната хочет заняться восстановлением родной Черниговской области, где еще в 2021 году начала реставрацию усадьбы своего дедушки Александра Шленчика, создававшего музыкальные инструменты.

"Я вижу свое будущее, свою деятельность в возрождении Украины, в частности, Чернигова, в частности мастерской, в частности этого этнографического пространства", — поделилась артистка.

Фото: instagram.com/onukaofficial

Читайте также: