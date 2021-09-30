ONUKA запремьерила красочный клип-антиутопию о равнодушии людей

30 сентября состоялась премьера видео на трек GUMA.

Украинский электро-фолк-бэнд ONUKA порадовал фанатов новым клипом.

Так, группа запремьерив видео на трек GUMA — антиутопическую историю о системе и борьбе с ней. Композиция вошла в новый альбом KOLIR и посвящена равнодушию общества к людям с ограниченными возможностями.

Песня, в основу которой лег звук, подсказывает незрячим, где находится вход в метрополитен на станции метро "Славутич" в Киеве, ONUKA стремится продемонстрировать незащищенность этого слоя населения в нашей стране.

"Не слышу, не вижу, не говорю" — три действия в лейтмотиве GUMA полностью описывают реалии времени, в которое мы живем, — времени, полного равнодушия, невнимательности и апатии. Особенно они касаются людей с ограниченным возможностями — слепых и глухих, страдающих от этой индифферентности", — поделились создатели.

Идея клипа принадлежит Евгению Филатову. По его словам, в основе клипа лежат классические антиутопические сюжеты.

"GUMA — это история о борьбе индивидуума с системой и о сопротивлении человечества процессам автоматизации. В контекст видео можно смело включить и проблемы современного общества: зависимость от виртуального пространства, влияние социальных сетей, культуре отмены, чрезмерное потребление и производство", — поделился музыкант.

Евгений и Ната — сторонники таких архитектурных течений, как советский конструктивизм и модернизм. Именно поэтому новое видео снимали в зданиях, которые являются эталонными образцами этих направлений, например библиотека КПИ или гостиница "Салют". Все вещи для создания костюмов были собраны на секонд-хенде, барахолках и в костюмерных цехах. Образы подвязывались под локации по цветовой палитрой интерьеров, чтобы они резонировали или, наоборот, играли на контрасте.

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