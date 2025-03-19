Оператор из Украины оправдался за съемку клипа с россиянами для скандальной звезды "Евровидения-2025"

Украинский кинооператор Дмитрий Недря прокомментировал свое сотрудничество с россиянами во время съемок клипа представителю Эстонии на "Евровидении-2025" TOMMY CASH.

Так, недавно в Сети украинское общество возмутилось из-за появления Дмитрия в списке команды, работавшей над видеоработой к песне Espresso Macchiato эстонского исполнителя. Дело в том, что рядом с украинскими творцами красовались имена россиян. В частности, россиянка Алина Пязок, ранее работавшая с Little Big, не только сняла клип для TOMMY CASH, но и создает звезде номер на "Евровидении-2025".

На фоне критики оператор вышел на связь в фотоблоге и расставил все точки над "i". По словам Недри, ему стали поступать серьезные угрозы. В то же время он подчеркнул, что с 2014 года он разорвал какие-либо связи с государством-террористкой. И добавил, что эта работа для TOMMY CASH не была снята путинистами. Как признается оператор, российская часть команды действительно осуждает кровавую политику путина.

Дмитрий Недря о съемке клипа для TOMMY CASH

"В соцсетях начался хейт и угрозы из-за клипа, который я снял для эстонского артиста Томми Кеша. Я знал лишь, что это эстонский артист с четкой позицией: поддержка Украины и осуждение российской агрессии. Но я прекрасно понимаю возмущение сообщества. Несмотря на то, что живущая в Лос-Анджелесе эстонско-российский режиссер открыто выступает против российского вторжения и никоим образом не является спонсором войны, мне действительно досадно, что проект в итоге получил такое количество "российских" кредитов. Чего я не понимаю и не могу принять – это угрозы расправы в личных сообщениях, поиск предательства там, где его нет, и раздувание эфемерных фантазий о российских деньгах", - написал Недря.

Отметим, к самому артисту TOMMY CASH также есть много вопросов. Певец, имеющий российские корни, сотрудничал с россиянами, в частности с группой Little Big и рэпером Гуфом, а в 2021 году наведывался в аннексированный Крым. Кроме того, шоумен публично не комментирует вторжение России в Украину.

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