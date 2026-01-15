Опра Уинфри после похудения на препаратах на 23 кг шокировала набранным весом из-за отказа от уколов

Опра Уинфри / © Associated Press

Известная американская ведущая Опра Уинфри отказалась от препаратов для похудения и удивила набранным весом.

Знаменитость в 2023 году честно призналась, что начала избавляться от лишних кило с помощью лекарств для диабетиков, которые помогали ей держать под контролем аппетит. Опра Уинфри весила 107 кг, но с помощью препарата ведущая похудела на 23 кг.

Знаменитость убеждали, что после отказа от лекарств вес начнет возвращаться. Поэтому, в прошлом году Опра Уинфри отказалась от препаратов, чтобы доказать обратное, пишет Daily Mail. Но вес ведущей стремительно начал возвращаться. Наконец, знаменитость поправилась на девять килограммов. Хотя ведущая уверяет, что в этот период и пыталась правильно питаться, и поддерживать физическое здоровье. Однако это не помогло Опре.

Опра Уинфри / © Associated Press

Наконец, ведущая пришла к выводу, что лекарства, помогающие избавляться от веса, полезны, особенно для людей, склонных к ожирению. Поэтому, отказываться от них Уинфри не планирует.

