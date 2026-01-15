- Дата публикации
Опра Уинфри после похудения на препаратах на 23 кг шокировала набранным весом из-за отказа от уколов
Опра Уинфри на год отказалась от препаратов для похудения, чтобы доказать, что вес не вернется. Однако ведущая снова начала набирать кило.
Известная американская ведущая Опра Уинфри отказалась от препаратов для похудения и удивила набранным весом.
Знаменитость в 2023 году честно призналась, что начала избавляться от лишних кило с помощью лекарств для диабетиков, которые помогали ей держать под контролем аппетит. Опра Уинфри весила 107 кг, но с помощью препарата ведущая похудела на 23 кг.
Знаменитость убеждали, что после отказа от лекарств вес начнет возвращаться. Поэтому, в прошлом году Опра Уинфри отказалась от препаратов, чтобы доказать обратное, пишет Daily Mail. Но вес ведущей стремительно начал возвращаться. Наконец, знаменитость поправилась на девять килограммов. Хотя ведущая уверяет, что в этот период и пыталась правильно питаться, и поддерживать физическое здоровье. Однако это не помогло Опре.
Наконец, ведущая пришла к выводу, что лекарства, помогающие избавляться от веса, полезны, особенно для людей, склонных к ожирению. Поэтому, отказываться от них Уинфри не планирует.
