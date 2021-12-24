Опустевший Алек Болдуин в видеообращении рассказал о жизни после убийства Хатчинс

Актер каждый день думает о трагедии.

Голливудский актер Алек Болдуин обратился к фанатам после трагедии на съемочной площадке "Ржавчины", произошедшей два месяца назад.

63-летний знаменитость впервые записал видеообращение, где поздравил поклонников с грядущими праздниками и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в этот сложный период. В ролике, который звезда записал посреди улицы, Алек с мешками под глазами выглядит неимоверно утомленным.

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"Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех людей, которые прислали мне такие добрые слова и лучшие пожелания, и силы, и надежду, и молитвы, и мысли. Я получил сотни и сотни писем от друзей, родственников, коллег и людей, о которых я давно не слышал, которые желали мне сил и добра. Я им очень благодарен. Многие люди комментируют в Instagram и очень поддерживают в эту трудную ситуацию", – отметил он.

Артист также рассказал о жизни после убийства Галины Хатчинс. Так, он признался, что каждый день думает о смерти оператора-украинки, отметив, что ужасное событие перевернуло его жизнь вверх дном.

"Я не смогу забыть ее, она так трагически погибла. Поверьте, этот момент не проходит для меня бесследно – я постоянно думаю об этом. Честно, сейчас я переживаю самые непростые времена", – рассказал он.

Алек добавил, что справиться с болью ему помогает жена и шесть их детей. Актер пытается все свободное время проводить с родными.

"Единственное, что меня волнует, это моя жена и мои дети. Все, чего я хочу, чтобы моя жизнь продолжалась. Я пытаюсь пережить сложное время, очень сложное время", – признался знаменитость.

Напомним, 21 октября Алек Болдвин на съемках фильма "Ржавчина" случайно выстрелил в оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она скончалась в больнице. По словам звезды, он не знал, что в пистолете были боевые патроны.

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