Бритни Спирс / © Associated Press

Американскую певицу Бритни Спирс заметили за опасным вождением после вечеринки с друзьями.

По информации инсайдеров, 43-летняя артистка покидала ресторан в Лос-Анджелесе и садилась за руль своего автомобиля, несмотря на попытки окружающих остановить ее. Один из очевидцев отметил, что Бритни почти сбила подругу во время выезда с парковки.

По словам свидетелей, звезда маневрирует в противоположных полосах, включая велодорожку, и опасно приближалась к другим машинам. Когда певица подъехала к светофору, она также приняла неизвестное вещество. Как пишет RadarOnline, Бритни около 20 минут пыталась открыть ворота своего поместья, пока ее друг оставался в авто рядом.

"Она несколько раз пыталась открыть ворота и проехать, но они не открывались. После двадцати минут друг ушел, а Бритни еще десять минут пыталась попасть домой и наконец смогла", — рассказали в источнике.

Бритни Спирс / © Associated Press

Как отмечают инсайдеры, эмоциональное состояние певицы серьезно пострадало после выхода книги ее бывшего мужа Кевина Федерлайна "You Thought You Knew". Книга содержит резкие обвинения против Спирс, среди которых — употребление алкоголя и медикаментов во время беременности, а также физические проявления агрессии в отношении их сына Шона Престона.

Напомним, недавно Бритни Спирс снова шокировала поклонников неожиданным заявлением о своих странных публикациях в Сети. Певица откровенно рассказала, что побудило ее к таким видео и как она сама воспринимает собственное поведение в соцсетях.