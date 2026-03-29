"Орел и Решка" оскандалились из-за языка и разозлили украинцев: "Опять съедят это г*вно"

Андрей Бедняков прокомментировал ситуацию с шоу и расставил точки над «і».

Анастасия Гребешко
Тревел-шоу «Орел и Решка» оказалось в центре скандала из-за русского языка в соцсетях — ситуацию прокомментировал экс-ведущий Андрей Бедняков.

Последние публикации проекта вызвали волну критики среди украинских пользователей. Причиной стал язык сообщений — большинство из них появляются на русском. Это выглядит особенно контрастно на фоне того, что шоу имеет украинское происхождение и долгое время ассоциировалось именно с украинскими ведущими — Лесей Никитюк, Андреем Бедняковым и Антоном Птушкиным. Возмущение быстро набрало обороты в соцсетях.

«Вы вконец обалдели? Запускаете новый сезон старого шоу под названием: „проверим, насколько украинцам все равно“. Правила просты: берем украинский продукт, сохраняем русский язык и смотрим, будет ли реакция, или снова съедят это г*вно», — прокомментировала ситуацию известный украинский блогер Елена Мандзюк.

После этого к обсуждению присоединился и экс-ведущий Андрей Бедняков. Он объяснил, что не имеет влияния на страницы проекта и не участвует в их ведении. По его словам, контент с его участием юридически принадлежит продюсерам, поэтому они могут использовать его по своему усмотрению.

«Я не имею никакого отношения к странице и к тем, кто ее ведет. По контракту все видео принадлежат продюсерам шоу, поэтому они могут использовать видео с моим участием. Моя страница полностью на украинском — это мой выбор. И его я сделал. Отвечать за выбор других людей я не могу. Искренне ваш, украиноязычный мариуполец», — прокомментировал Бедняков.

Между тем продюсер Нателла Крапивина ранее анонсировала новый сезон под названием «По блату». Формат предусматривает возможность стать ведущим за оплату — речь идет о сумме в 100 тысяч евро. Такой подход, вместе с языковым вопросом, уже вызвал новую волну дискуссий среди зрителей.

