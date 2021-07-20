Организатор выступления Ани Лорак в Одессе готов "воевать за русский язык" и "гнать нациков"

Организатор выступления Ани Лорак в Одессе готов "воевать за русский язык" и "гнать нациков"

Позиция Артема Вознюка вызывает много вопросов у украинцев.

Активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook опубликовал пост с организатором концерта Ани Лорак в Одессе Артемом Вознюком.

В заметке Стерненко отметил, что Вознюк писал, что украинское будущее в Украине это "херня" и обещал "гонят нациков".

"А это организатор концерта Ани Лорак в Одессе. Артем Вознюк, владелец кинотеатра "Москва". Писал что украинское будущее в Украине это "херня" и обещал "гонять нациков". Выступления Лорак запланировано в клубе "Итака" на 16 и 17 августа. Также Лободу в Одессу везет компания MaxArt", — отметил активист.

А это организатор концерта Ани Лорак в Одессе. Артем Вознюк, владелец кинотеатра «Москва». Писал что украинское будущее в ... Опубликовано Сергей Стерненко Понедельник, 19 июля 2021 г.

Отметим, что Артем Вознюк является владельцем "Просто Ради.О". Он также имеет сеть кинотеатров Одесса-Кино в Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге.

Напомним, что в августе в Одессе ожидается настоящий аншлаг из противоречивых исполнителей — Ани Лорак будет выступать 16 и 17 августа в клубе "Итака". Перед ней, 14 августа, в клуб рядом — "Ибица" заедет Светлана Лобода.

8 августа, также в "Ибице", планирует выступить скандальный рэпер Баста. Напомним, что исполнитель попал в "черный список" Минкульта в январе 2018 года. Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину. Так, 31 августа 2020-го в адрес Минкульта поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключение из списков лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко. После чего рэпера и исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

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