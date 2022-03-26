Организаторы благотворительного концерта в Британии отказали "Антителлам" в выступлении

Такое решение было принято из-за того, что мероприятие носит гуманитарный характер.

Группа " Антитела " должна была сделать телемост и спеть вместе с певцом Эдом Шираном на благотворительном концерте в Великобритании, во время которого планируется собрать средства для гуманитарной помощи.

Впрочем, организаторы отказали в выступлении украинскому коллективу. Свое решение они объяснили тем, что концерт носит исключительно гуманитарный характер, поэтому это не уместно, чтобы артисты пели с оружием в руках.

"Из-за того, что концерт носит исключительно гуманитарный, не военный характер, а мы носим шлемы и держим оружие в руках. Прежде всего, мы музыканты. А шлемы и бронежилеты временные. Мы благодарим за ответ и принимаем его", — сказал фронтмен группы Тарас Тополя.

Вместе с тем группа поблагодарила Великобританию и компанию Disasters Emergency Cometee за то, что организует гуманитарную помощь для украинцев.

"Также мы хотим поблагодарить Disasters Emergency Cometee за то, что организует гуманитарную помощь для украинцев. Великобритания оказывает оппозицию и мощно помогает Украине противостоять главному мировому преступнику", — сказал Тополя.

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