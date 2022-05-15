Организаторы "Евровидения-2022" прокомментировали, нарушил ли Kalush Orchestra правила, говоря об "Азовстале"

Организаторы "Евровидения-2022" прокомментировали, нарушил ли Kalush Orchestra правила, говоря об "Азовстале"

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2022" отреагировали на обращение украинской группы Kalush Orchestra по поводу Мариуполя и "Азовстали".

Так, в финале после номера солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

Еврофаны сразу начали бить тревогу, не дисквалифицируют ли представителей Украины с конкурса, поскольку "Евровидение" имеет достаточно жесткие правила.

Впрочем, организаторы заявили, что призыв "носит гуманитарный, а не политический характер".

"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в этот момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", – говорится в сообщении.

Напомним, после призыва Kalush Orchestra на "Евровидении" юзеры начали активно гуглить об Azovstal. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

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