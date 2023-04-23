Организаторы "Евровидения-2023" ответили Руслане, которую не пригласили выступить

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2023" отреагировали на обвинение певицы Русланы, которую не пригласили выступить на музыкальном первенстве.

Общественное вещание, которое является членом Европейского языкового союза, в этом году передало право проведения конкурса BBC, поскольку в Украине, как стране-победительнице предыдущего конкурса, невозможно провести событие из-за полномасштабного вторжения рф.

Как утверждает Общественное Вещание, по их инициативе BBC, после консультации с ними, включил Руслану в программу конкурса. И что артистка и ее команда знают об этих планах и даже уже провели подготовку:

"На сегодняшний день мы можем лишь отметить, что Руслана будет выступать в ряде форматов, которые будут проходить до и во время проведения "Евровидения" в Ливерпуле, в частности в финале конкурса. Насколько нам известно, ВВС намерена включить Руслану в финал "Евровидения-2023", — говорится в сообщении Общественного Вещания.

Руслана первой от Украины победила на "Евровидении" в 2004 году / Фото: Getty Images

Отметим, что на днях между певицей Русланой и организаторами "Евровидения-2023" разгорелся скандал. Артистка, которая стала первой победительницей конкурса от Украины в 2004 году, обиделась, что ее не пригласили выступить на мероприятии.

В то же время многие другие украинские артисты примут участие в шоу. Их имена уже известны.

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