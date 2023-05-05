Организаторы "Евровидения-2023" рассекретили, где и когда Руслана появится на конкурсе

Стало известно, каким образом звезда будет привлечена к музыкальному первенству.
Организаторы "Евровидения-2023" наконец-то рассекретили, какая такая особая миссия будет у первой победительницы конкурса от Украины, певицы Русланы.
Так, согласно информации, которая появилась на официальном сайте музыкального мероприятия eurovision.tv, еврофаны увидят Руслану в гранд-финале "Евровидения-2023". В прямом эфире покажут специальное видео с певицей, записанное заранее в столице Украины Киеве.
Звезде доверили символически соединить Киев и Ливерпуль, ее появление будет отображать тему конкурса "Объединенные музыкой". Слоган конкурса в этом году отражает особый характер 67 песенного конкурса и демонстрирует уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и городом проведения конкурса Ливерпулем, чтобы показать зрителям всего мира конкурс 2023 года, а также невероятную силу музыки объединять сообщества.
Скандал с Русланой и организаторами "Евровидения-2023"
Напомним, две недели назад разгорелся громкий скандал между первой победительницей от Украины на "Евровидении", певицей Русланой и организаторами конкурса 2023 года. Артистка рассказала, что ее не пригласили выступить на международном музыкальном первенстве.
Руслана стала первой, кто победил от Украины на "Евровидении" в 2004 году
В свою очередь организаторы конкурса отмечали, что доверили Руслане очень особую миссию, впрочем, какую именно, держали в тайне.
Как известно, "Евровидение-2023" будет проходить в Ливерпуле, Великобритания от имени Украины. Поскольку в прошлом году на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra.
Во время полуфиналов, которые состоятся 9 и 11 мая, и финала – 13 мая зрители увидят выступления победителей от Украины Джамалы и группы Kalush Orchestra, а также других представителей нашей страны на конкурсе в разных годах. В частности, Верки Сердючки, Alyosha, Go_A, Тины Кароль и других.
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