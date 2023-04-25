Организаторы "Евровидения-2023" рассекретили, как в Ливерпуле готовятся к конкурсу

Режиссер и креативный директор "Евровидения-2023" от Украины Герман Ненов рассказал, как в Великобритании готовят к проведению песенного конкурса.

В частности, Герман уже прибыл в Ливерпуль, чтобы готовиться к проведению международного музыкального мероприятия. По его словам, уже начались технические репетиции "Евровидения-2023". Однако совсем скоро состоятся репетиции на самой сцене конкурса.

Герман Ненов / Фото: facebook.com/german.nenov

"С 21 апреля мы начали технические репетиции на арене "Евровидения" — работу с крупногабаритным реквизитом и декорациями. Также оттачивали некоторые моменты по свету и графике, корректировали и финальный контроль всех департаментов. Сейчас мы не только продолжаем техническую подготовку, но и уже начали хореографию. Прогоны на репетиционной базе Совсем скоро перейдем и к репетициям на самой арене "Евровидения", — рассказал Ненов, передает "Общественное".

Между тем, первые репетиции участников "Евровидения-2023" состоятся уже 30 апреля. А вот украинская группа TVORCHI сможет попробовать свои силы на сцене конкурса уже 4 мая.

Сцена "Евровидение-2023" / Фото: eurovision.tv

Напомним, 67-й песенный конкурс состоится в этом году в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины. Полуфиналы "Евровидения" зрители увидят 9 и 11 мая, а вот финал – 13 мая.

От Украины в Ливерпуль поедет группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Певец Андрей Данилко, который в 2007 году в образе Верки Сердючки занял на конкурсе второе место, оценил шансы коллектива на победу.

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