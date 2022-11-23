Организаторы "Евровидения-2023" заявили, что не знают, примет ли Россия участие в голосовании

Как известно, страну-агрессора отстранили от участия в песенном конкурсе в этом году.

Организатор международного песенного конкурса "Евровидение-2023" – Европейский языковой союз (EBU) заявил, что пока не знает, смогут ли россияне в следующем году голосовать за участников музыкального первенства.

Соответствующее заявление прозвучало от пресс-секретаря EBU Дэйва Гудмана в комментарии РосЗМП. Как стало известно на днях, по новым правилам, голосовать за конкурсантов смогут не только страны-участники, но и все остальные страны мира. Такая новость посеяла зерно надежды у россии, которую в этом году отстранили от участия в "Евровидении" из-за полномасштабного вторжения в Украину:

"Мы опубликуем список стран, которые будут иметь доступ к платформе для онлайн-голосования в следующем году, накануне мероприятия. Мы еще не знаем, будет ли Россия в этом списке", – сказал Гудман.

Отметим, что полуфиналы "Евровидения-2023" пройдут 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Тогда и станет понятно, будет ли россия голосовать за участников или нет.

Напомним, что в этом году на "Евровидении-2022" победил представитель от Украины, группа KALUSH Orchestra. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину организаторы конкурса решили, что в следующем году музыкальное первенство состоится в Ливерпуле, Великобритания. Именно представитель этой страны занял второе место на этом соревновании.

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