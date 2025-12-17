Организаторы "Евровидения-2026" удивили помпезным видом сцены и раскрыли новые правила для зрителей

Сцена "Евровидения-2026" / © eurovisionworld.com

Наконец-то стало известно, какой будет сцена международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Музыкальная гонка состоится в следующем году в Вене. За организацию юбилейного "Евровидения" отвечает австрийский вещатель ORF. На днях состоялась пресс-конференция, где рассекретили дизайн сцены и каким будет освещение.

В общем, автором концепции и художником-постановщиком стал Флориан Видер. Это уже в десятый раз он готовит сценографию для "Евровидения". В следующем году сцена будет несколько помпезной. В ее центре будет расположена большая светодиодная поверхность в форме изогнутого листа, формирующая главный визуальный фокус постановки. Дизайн дополнен изогнутой дугой и сложной опорной конструкцией. Между тем "зеленая комната" будет соединена со сценой дорожкой, благодаря чему участники смогут передвигаться по зрительскому залу.

Именно такой будет сцена "Евровидения-2026" / © eurovisionworld.com

Кстати, во время пресс-конференции, как передает Reuters, были рассекречены новые правила для зрителей. В частности, в Вене во время "Евровидения" зрители смогут разворачивать в зале флаги любой страны, если они не являются запрещенными в мире. Также, если выступления участников будут освистывать, это не будут заглушать. К слову, в прошлом году номер Израиля неоднозначно восприняли. Однако в телеверсии этого не было слышно, поскольку были наложены искусственные аплодисменты.

"Мы позволим все официальные флаги, которые существуют в мире, если они соответствуют закону. Мы не будем ничего приукрашивать или избегать показа происходящего, потому что наша задача - показать вещи такими, какими они есть", - говорится в сообщении вещателя.

Именно такой будет сцена "Евровидения-2026" / © eurovisionworld.com

Напомним, "Евровидение-2026" претендует на звание самого скандального в истории конкурса. Дело в том, что сразу пять стран отказались от участия. Такое решение приняли из-за участия Израиля. Итак, в юбилейном "Евровидении" свои номера покажут только 35 стран, что является наименьшим количеством с 2003 года.