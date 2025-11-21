Организаторы "Евровидения" ввели новые жесткие правила в системе голосования: что изменилось

"Евровидение-2026" / © Getty Images

На международном песенном конкурсе "Евровидение" вводят новые жесткие правила.

Изменения будут касаться непосредственно системы голосования, о чем сообщается на официальном сайте конкурса. После 2025 года некоторые страны были недовольны и жаловались, мол, Израиль нечестно борется за голоса. Такое закидали и Украине. Организаторы выслушали все недовольства и приняли решение менять правила голосования, чтобы сделать "Евровидение" еще более прозрачным.

В общем, на конкурсе вводят четкие правила продвижения. Обновленные инструкции поддерживают независимое продвижение артистов и их песен. При этом организаторы не поощряют непропорциональные рекламные кампании, проводимые третьими лицами, в том числе правительством. Любое несоблюдение правил будет наказываться санкциями.

В системе голосования "Евровидения" меняют правила / © instagram.com/eurovision

Также изменилось количество голосов, которые может прислать зритель. Ранее голосов было 20, а с 2026 года - 10, независимо от способа голосования. Таким образом организаторы конкурса якобы поощряют зрителей голосовать не за одного участника, а за нескольких.

Будут меняются правила и полуфиналов. Ранее голосовали только зрители. Теперь и в полуфиналы возвращаются оценки жюри. При этом количество профессиональных судей увеличат с пяти до семи. Кстати, теперь как минимум двое членов жюри должны быть в возрасте от 18-25 лет.

Кроме того, в системе голосования усиливают технические меры безопасности. Это будет способствовать выявлению мошеннической или скоординированной активности во время голосования, а также усилению мониторинга подозрительных моделей, что будет оставлять доверие к результатам зрительского голосования.

