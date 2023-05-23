Концерт Светланы Лободы после громкого скандала отменили

Афиши скандального благотворительного концерта певицы Светланы Лободы, который был запланирован на 25 августа, внезапно исчезли, а впоследствии и само мероприятие отменили.

Первоначально анонс события исчез со страниц заведения Osocor Residence. Там должен был пройти благотворительный концерт Светланы Лободы, который украинцы раскритиковали в Сети.

Афиша концерта Лободы исчезла / Фото: Фото из открытых источников

Также продажа билетов на событие закрыта: сайты-операторы удалили пост о выступлении исполнительницы.

Билеты на концерт Лободы в Киеве купить не возможно / Фото: Фото из открытых источников

Билеты на концерт Лободы в Киеве купить не возможно / Фото: Фото из открытых источников

Впоследствии в Osocor Residence сообщили, что концерт Светланы Лободы окончательно отменен. Организаторы также пообещали, что вернут все средства за ранее приобретенные билеты.

Концерт Светланы Лободы не состоится / Фото: Фото из социальных сетей

Тем временем сама артистка не делала никаких анонсов и не комментировала разгоревшийся вокруг нее скандал.

Скандал вокруг Светланы Лободы и ее благотворительного концерта в Киеве

Исполнительница запланировала дать концерт в Киеве 25 августа. Однако многие украинцы возмутились, ведь Лобода до полномасштабной войны жила и работала в России, а также платила немалые налоги стране-агрессору. Более того, Лобода не сразу сказала, что РФ развязала в Украине войну. Знаменитости понадобился месяц, чтобы публично объявили Россию агрессором, который на независимую страну. Итак, многие пользователи Сети потребовали отменить концерт Лободы в Osocor Residence.

Реакция украинцев на концерт Светланы Лободы в Киеве / Фото: facebook.com/osocor.residence

Кстати, выступление должно было быть благотворительным, ведь там планировалось собирать средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдета". Между тем, в самой больнице заявили, что с ними не был согласован концерт, а также выбор артистов.

В Osocor Residence заявили, что никогда не утверждают благотворительные концерты. Также организаторы выступлений добавили, что все средства передают через благотворительный фонд "Добро".

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