Организаторы концерта Светланы Лободы в Киеве прокомментировали скандал вокруг выступления певицы

Громкий скандал разгорелся вокруг певицы Светланы Лободы после того, как она анонсировала свой концерт в Osocor Residence.

На афише выступления исполнительница числилась, что все собранные средства будут направлены на восстановление ЛОР-отделения больницы "Охматдет". Однако в клинике заверили, что ни о концерте, ни о благотворительном сборе от Лободы их никто не предупреждал.

После многочисленных комментариев и запросов пользователей Сети организаторы мероприятия решили дать свой официальный комментарий и прояснить ситуацию.

Как написали представители Osocor Residence, они усердно подходили к выбору артиста и считают, что Лобода достаточно показала свою проукраинскую позицию.

"С начала полномасштабного вторжения Светлана Лобода заняла четкую проукраинскую позицию и неоднократно осуждала вторжение россии в Украину. Из разных источников публичной и личной информации наша команда оперирует полным перечнем документальных доказательств благотворительной и общественной деятельности Светланы Лободы в поддержку Украины с начала полномасштаб" заявили в Osocor Residence.

А вот по ситуации вокруг больницы "Охматдет" и передаче средств на реконструкцию отделения, организаторы концерта объяснили, что и не должны согласовывать с клиникой этот вопрос, ведь сбор проходит через благотворительный фонд.

"Что касается вопросов наших партнеров — мы никогда не утверждаем с НДСЛ "Охматдет" артистов и афиши. Средства на закрытие их потребностей по фиксированной процедуре передаем через благотворительный фонд "Добро", который является автором проекта по реконструкции ЛОР-отделения в НДСЛ "Охматдет", – дали свое объяснение организаторы.

Скандал вокруг Светланы Лободы и ее благотворительного концерта в Киеве

Напомним, что певица Светлана Лобода нарвалась на критику в Сети после того, как анонсировала свой концерт в Киеве на площадке Osocor Residence. Выступление исполнительницы запланировано на 25 августа.

В афише организаторы отметили, что все собранные во время выступления средства будут перечислены на восстановление ЛОР-отделения больницы "Охматдет". Несмотря на то, что артистка заявила свой концерт как благотворительный, пользователи Сети не одобрительно отнеслись к этому. В частности, комментаторы вспомнили Лободе о том, как до 24 февраля она строила свою жизнь и карьеру в России, а также платила налоги в стране-агрессоре.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица только на пятый день полномасштабного вторжения появилась в соцсетях и со слезами заговорила о том, что ее родные находятся в бомбоубежище под обстрелами. Украинцев Лобода назвала "маленькими людьми", которые не в состоянии решать судьбу страны. Через месяц после начала войны артистка все же определилась с позицией и признала, что Россия напала на Украину.

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