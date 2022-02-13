Организаторы нацотбора официально прокомментировали скандал с оглашением результатов

Они объяснили, из-за чего произошла ошибка.

Руководитель компании, которая занималась производством телеверсии нацотбора на "Евровидение-2022", Алексей Гончаренко официально прокомментировал скандал с оглашением результатов.

Как сообщил Гончаренко, ошибка произошла из-за редактора, которая дублировала результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко. Она начала ему диктовать итоговые результаты, а должна – зрителей.

Финал нацотбора на "Евровидение-2022" / instagram.com/suspilne.eurovision

"Редактор, которая дублировала результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала столбики и начала читать результаты голосования не зрителей, а итоговые. Надо было подсказывать ведущему оценки от зрителей, а она читала сумму, которая выходит в итоге. Таким образом она озадачила графического редактора, который выводил таблицу с результатами на экран", — объяснил продюсер и руководитель компании Алексей Гончаренко.

Сама же таблица с результатами исчезла с экрана из-за того, что графический редактор пытался внести правки.

"Мы извиняемся за эти неудобства, особенно за тот стресс, который пережил Тимур", — добавил Гончаренко.

Тимур Мирошниченко / скриншот с видео

Напомним, во время оглашения результатов голосования ведущие немного запутались в баллах и сбили с толку участников. Ситуацию решил урегулировать член жюри Ярослав Лодыгин, но также всех запутал.

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