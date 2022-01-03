Организаторы о гонораре Сердючки за выступление в Дубае в Новый год: "Это очень дорого"

Артистка 31 декабря дала концерт в ОАЭ.
В новогоднюю ночь украинская артистка Верка Сердючка выступила на закрытом мероприятии в ОАЭ.
Фотографии с этого события появились в Instagram фестиваля Big Art Festival, в рамках которого и выступала Сердючка со своим бэндом. Как рассказал организатор мероприятия Максим Берин, договориться с артисткой было не так-то просто. Как известно, Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, в последнее время редко выступает.
"Договариваться, честно признаюсь, пришлось за полтора года до этой даты. Поскольку я считаю, это мое личное мнение, на Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не впервые и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, потому что все четко и качественно. Гости – мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать", — рассказал Берин изданию StarHit.
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Во сколько же обошлось выступление Сердючки в новогоднюю ночь в Дубае, точную сумму Берин называть не стал, однако признался: "Это очень дорого!"
По данным РосСМИ, за час своего выступления Сердючка берет 12 млн. руб. (около 4,3 млн. грн). Можно представить, сколько артистка могла запросить за работу в Новый год.
К слову, стоимость билета на новогоднюю вечеринку с выступлением Верки Сердючки в Дубае составила 2-3 тысячи евро.
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