Организаторы "Оскара-2024" объяснили, почему из телеверсии вырезали победу фильма "20 дней в Мариуполе"

Представители отмечают, что перечень номинаций, которые войдут в сокращенную версию, определили за несколько недель до церемонии.

Компания Disney Entertainment, которая отвечала за трансляцию "Оскара-2024", ответила, почему победу фильма "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии.

Представители отмечают, что из-за временных ограничений не могли включить все номинации, поэтому от некоторых пришлось отказываться. По их словам, еще за несколько недель до торжественной церемонии, организаторы "Оскара-2024" определились с победителями, которые попадут в международную трансляцию, а категория "Лучший документальный полнометражный фильм", где и одержала победу лента "20 дней в Мариуполе", в этот список не попала.

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Associated Press

Впрочем, в компании подчеркнули, что победа украинской картины была включена в сводный итог всех лауреатов.

"Сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", — ответили в Disney Entertainment на запрос Украинской службы "Голоса Америки".

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Getty Images

Напомним, торжественная церемония "Оскар-2024" состоялась в ночь на 11 марта. В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победила украинская картина "20 дней в Мариуполе". Во время получения статуэтки режиссер Мстислав Чернов произнес мощную речь о войне в Украине и довел присутствующих до слез.

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