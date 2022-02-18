Организаторы показали первые фото будущей сцены "Евровидения-2022"

Дизайнером сцены стала Франческа Монтинаро.

Организаторы популярного песенного конкурса "Евровидение-2022" показали, как будет выглядеть сцена в Турине.

В общем, невероятная площадка, где будут выступать артисты, будет обрамлена водой, а перед ней будут видны итальянские сады. А по центру сцены будет расположено кинетическое солнце.

Именно так будет выглядеть сцена "Евровидение-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

"Кинетическое солнце, источник невероятных движений и световых трюков, руководит сценой и олицетворяет наше итальянское отношение: всегда в движении, мятежное, творческое, гостеприимное, страстное, интуитивное. Мы те, кто имеет внутри солнце, и это наш способ существования в этом мире", – сообщили организаторы.

Разработчицей сцены, которая получила название "The Sun Within" ("Солнце Внутри"), в этом году стала итальянская художница — Франческа Монтинаро. Как говорит Франческа, когда она работала над дизайном, то учла инклюзивный характер конкурса, а также гостеприимство итальянцев.

Именно так будет выглядеть сцена "Евровидение-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

"Каскад воды, который обрамляет сцену, аллегорически представляет море, которое нас окружает, символ нашей сложной культуры. Сцена — это наш полуостров: страна, где рады каждому конкурсанту, откуда бы он ни приехал", — поделилась дизайнер.

Именно так будет выглядеть сцена "Евровидение-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Впрочем, на этом сюрпризы не заканчиваются. Конкурсанты после выступления вместе со своими командами отправятся в итальянский сад, где растительность смешивается с лучами света.

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин на олимпийской арене PalaOlimpico. Первый полуфинал состоится 10 мая, второй – 12 мая.

В январе международный конкурс получил официальный лозунг. "Евровидение-2022" пройдет под девизом The Sound of Beauty — "Звук красоты".

Также известно, что ведущими конкурса станут: итальянская исполнительница Лаура Паузини, итальянский ведущий Алессандро Каттелан и известный британский певец Mika.

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