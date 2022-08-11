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Организаторы Sea Dance ответили Kalush Orchestra на просьбу отменить выступления россиянок

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Организаторы Sea Dance ответили Kalush Orchestra на просьбу отменить выступления россиянок

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Организаторы музыкального фестиваля Sea Dance отреагировали на просьбу украинской группы Kalush Orchestra отменить выступления российских диджеек.

Украинский коллектив Kalush Orchestra потребовал, чтобы российских диджеек убрали из лайнапа популярного музыкального фестиваля в Черногории — Sea Dance.

Впрочем, организаторы мероприятия  заявили, что не будут отменять выступления российских диджеек и объяснили почему. Официальное обращение они опубликовали на сайте фестиваля.

Они отметили, что не поддерживают войну в Украине и соболезнуют украинцам. Впрочем, по их мнению, убирать россиянок из лайнапа – дискриминация, которая противоречит ценностям Sea Dance.

"Sea Dance Festival соболезнует всем жертвам войны и осуждает российское вторжение и страдания, которые происходят в Украине, а также в любой точке мира, но отмена выступления любого исполнителя исключительно на основании его национальности, расы или религии – это вопреки ценностям, которые отстаивают Sea Dance", — говорится в сообщении.

Kalush Orchestra / © Getty Images
Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Также организаторы фестиваля отметили, что Нина Кравиц – всемирно известная диджейка в сфере техномузыки. Тем более она также не поддерживает войну в Украине. По мнению организаторов, Kalush Orchestra совместно с Ниной Кравиц могли бы сделать мощное антивоенное послание гражданам.

"Мы верим, что выступления Kalush Orchestra и Нины Кравиц на Sea Dance Festival являются шансом совместно послать сильное послание миру. Это единственное сообщение, которое мы хотим передать всему миру, потому что музыка имеет силу и силу объединить и "мобилизовать" больше людей чем война и вооруженная сила", — отметили организаторы.

Напомним, в конце августа победители песенного конкурса "Евровидение-2022" примут участие в фестивале Sea Dance Festival. Там также буду играть диджейки из РФ Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Юзеры сразу же раскритиковали музыкантов, упрекая их в том, что "деньги не пахнут". Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк отреагировал на это, отметив, что уже попросил отменить выступления россиянок.

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