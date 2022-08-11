Организаторы Sea Dance ответили Kalush Orchestra на просьбу отменить выступления россиянок

Украинский коллектив Kalush Orchestra потребовал, чтобы российских диджеек убрали из лайнапа популярного музыкального фестиваля в Черногории — Sea Dance.

Впрочем, организаторы мероприятия заявили, что не будут отменять выступления российских диджеек и объяснили почему. Официальное обращение они опубликовали на сайте фестиваля.

Они отметили, что не поддерживают войну в Украине и соболезнуют украинцам. Впрочем, по их мнению, убирать россиянок из лайнапа – дискриминация, которая противоречит ценностям Sea Dance.

"Sea Dance Festival соболезнует всем жертвам войны и осуждает российское вторжение и страдания, которые происходят в Украине, а также в любой точке мира, но отмена выступления любого исполнителя исключительно на основании его национальности, расы или религии – это вопреки ценностям, которые отстаивают Sea Dance", — говорится в сообщении.

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Также организаторы фестиваля отметили, что Нина Кравиц – всемирно известная диджейка в сфере техномузыки. Тем более она также не поддерживает войну в Украине. По мнению организаторов, Kalush Orchestra совместно с Ниной Кравиц могли бы сделать мощное антивоенное послание гражданам.

"Мы верим, что выступления Kalush Orchestra и Нины Кравиц на Sea Dance Festival являются шансом совместно послать сильное послание миру. Это единственное сообщение, которое мы хотим передать всему миру, потому что музыка имеет силу и силу объединить и "мобилизовать" больше людей чем война и вооруженная сила", — отметили организаторы.

Напомним, в конце августа победители песенного конкурса "Евровидение-2022" примут участие в фестивале Sea Dance Festival. Там также буду играть диджейки из РФ Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Юзеры сразу же раскритиковали музыкантов, упрекая их в том, что "деньги не пахнут". Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк отреагировал на это, отметив, что уже попросил отменить выступления россиянок.

Читайте также: