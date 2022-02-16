Оргкомитет нацотбора на "Евровидение" отреагировал на отказ Alina Pash от участия в конкурсе

Представители оргкомитета заявили, что они дисквалифицировали артистку.

Оргкомитет Национального отбора на Евровидение-2022 отреагировал на заявление Alina Pash о том, что она отказывается представлять в этом году Украину на конкурсе.

Как передает пресс-служба Суспильного, сегодня, 16 февраля, во время внеочередного заседания на самом деле оргкомитет принял решение о дисквалификации певицы.

"Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Суспильне вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время", – говорится в сообщении.

У себя на странице в Facebook председатель правления Суспильного Николай Чернотицкий отметил, что основанием для решения о дисквалификации Паш стал официальный ответ Госпогранслужбы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, предоставленной Общественному вещателю.

Оргкомитет прекратил участие Alina Pash на основании этого документа / suspilne.media

Отметим, что сегодня победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Alina Pash после ряда скандалов отказалась представлять Украину на международном конкурсе. Артистка сделала официальное заявление в своем Instagram.

Пока неизвестно, отправят ли Украину на "Евровидение-2022" представлять серебряного призера нацотбора, группу Kalush Orchestra. Вещатель объявил о собрании 18 февраля, на котором и решится дальнейшая судьба Украины в этом году на "Евровидении".

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