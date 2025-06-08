Орландо Блум / © Associated Press

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Голливудский актер Орландо Блум красноречивым жестом поддержал Украину на красной дорожке.

Знаменитость посетил мировую премьеру фильма "Под прикрытием", которая состоялась в Лондоне в рамках фестиваля SXSW London. На событии звезда Голливуда продемонстрировал свою солидарность с Украиной. В частности, артист надел на руку особое украшение - браслет "Рукопожатие". Актер демонстрировал ювелирное изделие перед объективами фотокамеры. На это обратил внимание центр UNBROKEN Ukraine.

К слову, на браслете "Рукопожатие" изображено биологическая и бионическая рука. Все средства, вырученные с продажи украшения, переводятся на психологическую поддержку раненых военных.

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Орландо Блум / © Getty Images

"Этот момент - видимый знак солидарности с Украиной, ее героями и всеми, кто борется и восстанавливается. Спасибо, Орландо, за то, что носишь наш символ и помогаешь Украине звучать громче", - говорится в сообщении UNBROKEN Ukraine.

Орландо Блум поддержал Украину / © Getty Images

Отметим, это не первый раз, когда Орландо Блум надевает этот браслет на публичные мероприятия. Ранее он был с этим украшением, когда появлялся в прямом эфире BBC One Show.

Позиция Орландо Блума относительно Украины - что известно

Еще до полномасштабного вторжения России звезда Голливуда поддерживал Украину. Артист приезжал в 2016 году в страну в качестве посла ЮНИСЕФ. Он встретился с украинскими поклонниками и посетил такие города, как Святогорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь, Киев и Харьков.

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После начала полномасштабной войны позиция Орландо Блума не изменилась. Он публиковал в Instagram посты, в которых призывал мир поддерживать Украину. Также актер приезжал в Молдову, где поддерживал украинских беженцев.

В марте 2023 года звезда Голливуда посетил Украину. Он встретился с детьми, а также с президентом Владимиром Зеленским.

Орландо Блум и Владимир Зеленский / © Associated Press

Напомним, ранее американский актер Вигго Мортенсен, который, как и Орландо Блум, снимался во "Властелине колец", продемонстрировал свою поддержку Украины. Артиста застали в Испании в футболке, на которой был изображен Тризуб.