Орландо Блум на фоне слухов о разрыве с Кэти Перри озадачил постом в Сети: "Это новое начало"

Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Орландо Блум на фоне слухов о разрыве с американской певицей Кэти Перри озадачил постом в Сети.

Поговаривают, что супруги серьезно настроены развестись. Отмечается, что они уже приняли соответствующее решение, и ничего нельзя изменить. Ни Кэти Перри, ни Орландо Блум слухи не комментируют, но поведением намекают, что между ними действительно не все в порядке.

В частности, актер на фоне сплетен о разрыве опубликовал странные посты в Instagram-stories. Сначала он поделился цитатой Будды, где говорилось следующее: "Каждый день - это новое начало. То, что мы делаем сегодня, - самое важное".

Реклама

Пост Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

Впоследствии актер опубликовал цитату философа Дайсаку Икэды: "Самое важное - сделать первый шаг. Смело преодолев один маленький страх, ты обретешь мужество, чтобы встретить следующий".

Пост Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

В Сети предполагают, что такими постами Орландо Блум намекает на перемены в его жизни.

Отметим, актер и певица находятся в отношениях с 2016 года, правда, на некоторое время они расходились. 14 февраля 2019-го влюбленные обручились. В апреле 2020 года у Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь Дэйзи. В начале июня этого года распространились слухи о разводе певицы и актера. Недавно подруга Кэти Перри выдала подробности о серьезном кризисе в отношениях пары.