Орландо Блум на редких фото засветил лица детей и рассекретил, как проводит с ними время

Орландо Блум / © Associated Press

Реклама

Британский актер Орландо Блум проводит время с детьми, несмотря на непростые изменения в личной жизни.

48-летний артист поделился в Instagram снимками, где проводит время с двумя своими детьми. На одном из фото пятилетняя дочь от певицы Кэти Перри — Дэйзи — сидит за столом перед тарелкой с едой. Блум в шутку отметил в подписи ее непослушные волосы.

Сторис Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

Другой кадр актер сделал с 14-летним сыном Флинном, рожденным в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр. Отец и сын позировали на фоне декораций развлекательного комплекса в Голливуде.

Реклама

Сторис Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

Стоит отметить, что Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Уже через год пара разошлась из-за романа актера с другой женщиной, однако в 2019-м они возобновили отношения, и именно на День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение.

В 2020 году у пары родилась дочь Дэйзи Дав. Со временем в отношениях начали возникать трудности — после выхода нового альбома певица подверглась критике и волне хейта, в частности из-за ее космического полета, что, по словам инсайдеров, также повлияло на супружескую жизнь.

Напомним, недавно актрису Наталью Денисенко сняли в нежных объятиях мужчины, которого ее бывший Андрей Фединчик называл ее любовником. Звезда тем самым лишь подпитала слухи о новом романе.