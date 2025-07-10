ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
548
Время на прочтение
1 мин

Орландо Блум неожиданно показался с Кэти Перри и сразу двумя своими детьми на отдыхе

Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о своем разрыве. Тем не менее, это не мешает им проводить время вместе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Орландо Блум и Кэти Перри

Орландо Блум и Кэти Перри / © instagram.com/orlandobloom

Голливудский актер Орландо Блум неожиданно показался с американской певицей Кэти Перри и сразу двумя своими детьми.

Артист сейчас находится на отдыхе. Компанию ему неожиданно составила Кэти Перри, с которой он недавно подтвердил разрыв. Также вместе с ними была их общая 4-летняя дочь Дейзи и сын Блума от Миранды Керр - 14-летний Флинн.

Орландо Блум с Кэти Перри и детьми / © instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум с Кэти Перри и детьми / © instagram.com/orlandobloom

Звезда Голливуда показал, как они проводили время на отдыхе. В частности, Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми плавали на яхте в Средиземном море. Также они наслаждались невероятными пейзажами Италии.

Орландо Блум с детьми / © instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум с детьми / © instagram.com/orlandobloom

Отметим, с июня ходили слухи о разрыве Кэти Перри и Орландо Блума. Наконец, представители пары недавно это подтвердили. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные поддерживают дружескую связь ради их общей дочери.

Кстати, в прекрасных отношениях Орландо Блум остался и с бывшей женой, американской моделью Мирандой Керр, с которой воспитывает сына.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie