Орландо Блум неожиданно показался с Кэти Перри и сразу двумя своими детьми на отдыхе

Орландо Блум и Кэти Перри / © instagram.com/orlandobloom

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Голливудский актер Орландо Блум неожиданно показался с американской певицей Кэти Перри и сразу двумя своими детьми.

Артист сейчас находится на отдыхе. Компанию ему неожиданно составила Кэти Перри, с которой он недавно подтвердил разрыв. Также вместе с ними была их общая 4-летняя дочь Дейзи и сын Блума от Миранды Керр - 14-летний Флинн.

Орландо Блум с Кэти Перри и детьми / © instagram.com/orlandobloom

Звезда Голливуда показал, как они проводили время на отдыхе. В частности, Кэти Перри и Орландо Блум вместе с детьми плавали на яхте в Средиземном море. Также они наслаждались невероятными пейзажами Италии.

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Орландо Блум с детьми / © instagram.com/orlandobloom

Отметим, с июня ходили слухи о разрыве Кэти Перри и Орландо Блума. Наконец, представители пары недавно это подтвердили. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные поддерживают дружескую связь ради их общей дочери.

Кстати, в прекрасных отношениях Орландо Блум остался и с бывшей женой, американской моделью Мирандой Керр, с которой воспитывает сына.