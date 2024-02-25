Орландо Блум поддержал Украину и вспомнил поездку в Киев: "Нужно, чтобы этот ужас закончился"

Голливудский актер Орландо Блум во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения мощно поддержал Украину.

В своем Instagram знаменитость напомнил, что в стране до сих пор идет война. Актер написал, что от этого страдают дети, у которых оккупанты забрали детство. В частности, за два года в Украине в сумме воздушная тревога продолжалась до пяти тысяч часов. Именно столько дети были вынуждены сидеть в укрытии под землей, прячась от российских ракет.

Орландо Блум в Украине. / Фото: instagram.com/orlandobloom

"За последние два года дети в Украине были вынуждены до пяти тысяч часов сидеть укрытиях под землей. Это эквивалентно почти семи месяцам. В прошлом году, когда я посетил Украину, я провел всего несколько часов в убежище под землей. Проводить такие месяцы для меня немыслимо" ", – высказался актер.

Орландо Блум в Украине. / Фото: instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум призвал мир, что этот ужас нужно немедленно прекратить, поскольку из-за действий страны-агрессора России будущее целого поколения под угрозой.

"Будущее целого поколения под угрозой. Детям нужно, чтобы этот ужас закончился. Детям нужен мир. Немедленно!" – добавил актер.

Орландо Блум в Украине. / Фото: instagram.com/orlandobloom

Отметим, Орландо Блум приезжал в Киев в марте 2023 года как посол доброй воли UNICEF. Звезда Голливуда встретился с детьми, воспитанниками детского центра "Спільно", и посетил освобожденный от оккупантов Ирпень.

Напомним, ранее актеры Роберт Де Ниро, Пьер Ришар и многие другие мировые знаменитости записали видео в поддержку Украины. Они выразили свое восхищение украинцам, которые второй год подряд защищают страну от оккупантов и сдерживают агрессора.

Читайте также: