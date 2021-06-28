Орландо Блум поделился редким семейным фото с сыном от Миранды Керр

Актер показал как вместе с семьей проводит свободное время.

Известный голливудский актер Орландо Блум, который недавно вместе с любимой щеголял отдыхом в Италии, умилил фанов фото с сыном.

В своем фотоблоге 44-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" поделился фотографией на которой появился вместе с 10-летним сыном Флинном от первого брака. На фото знаменитость вместе с любимой Кэти Перри и сыном прогуливаются в парке держась за руки.

instagram.com/orlandobloom

"Семья. Любовь", — коротко подписал пост актер.

Стоит отметить, что Орландо Блум и Миранда Керр поженились в 2010 году. За год у пары родился сын Флинн. Но за три года супружеской жизни звезды разошлись, оставшись хорошими друзьями.

Роман между популярной певицей Кэти Перри и актером Орландо Блумом начался еще в 2016 году. Так, недавно, после рождения общего ребенка, влюбленные тайно поженились.

Напомним, на днях Кэти Перри показала Орландо Блума в ночь рождения их дочери. В своем фотоблоге звезда опубликовала трогательное видео с роддома.

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