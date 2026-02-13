- Дата публикации
Орландо Блум после развода с Кэти Перри закрутил роман с младшей на 21 год моделью
Парочку застали вместе на Супербоуле.
Голливудский актер Орландо Блум после развода с американской певицей Кэти Перри, похоже, долго не грустил в одиночестве.
Папарацци застали артиста в компании загадочной блондинки. Как пишет TMZ, спутницей актера оказалась 28-летняя швейцарская модель Луиза Леммель.
Парочка вместе посетила Супербоул. Папарацци застали актера и модель именно в тот момент, когда они вдвоем покидали стадион. Что интересно, знаменитости шли рядом друг с другом, при этом Луиза крепко держала за руку актера. Хотя пара официально и не подтверждает роман, однако, судя по фото, их связывают значительно более теплые отношения, чем просто дружеские.
Отметим, за плечами у Орландо Блума два брака. Он был женат на австралийской модели Миранде Керр, с которой у него есть общий сын Флинн. Пара заключила брак в июле 2010 года, но уже в 2013-м развелась.
Долгое время Орландо Блум находился в отношениях с Кэти Перри, с которой обручился в феврале 2019 года. Однако уже летом 2025-го пара объявила о разрыве. У бывших влюбленных есть общая дочь Дэйзи, которая появилась на свет в 2020 году.
