Орландо Блум в Киеве прошел тест на украинца от Укрзализныци

Звезда Голливуда Орландо Блум во время своего визита в Украину успел не только пообщаться с украинскими детьми.

Сотрудники Укрзализныци устроили для актриса своеобразный тест на украинца. Блуму предложили произнести название госпредприятия, ведь обычно иностранцам тяжело даются слова украинского языка с таким окончанием.

Впрочем, актеру слово "Укразализныця" далось с легкостью, что он и продемонстрировал на видео.

Также Блум обратился к лидеру группы U2 Боно, который в свое время так и не смог произнести название Укрзализныци.

"Прости, Боно, но у меня получилось", — сказал Орландо.

Напомним, что Орландо Блум приехал в Украину в качестве посла доброй воли UNICEF. Во время своего визита актер встретился с детьми, находящимися в детском центре "Совместно", а также побывал в освобожденном от оккупантов Ирпене.

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