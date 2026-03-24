- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Орландо Блума на фоне слухов о романе с младшей на 21 год моделью застали на отдыхе – СМИ
Поговаривают, актер уже мог познакомиться с некоторыми членами семьи новой возлюбленной.
Голливудского актера Орландо Блума заметили во время отдыха со швейцарской моделью Луизой Леммель, с которой с недавних пор ему приписывают роман.
Так, еще в прошлом месяце пару застали вместе после Супербоула в Калифорнии, когда они покидали мероприятие, держась за руки. А недавно, как сообщает издание The Sun, возлюбленные отправились в совместное путешествие в Швейцарию, где провели несколько дней в роскошных условиях. Более того, актер даже уже мог познакомиться с частью семьи и друзей избранницы.
Инсайдеры утверждают, что Блум и Леммель остановились в престижных отелях Цюриха, что на Люцернском озере. Во время поездки компанию паре составлял и домашний любимец актера — пудель Бигги Смоллз. По словам источников, они уже несколько месяцев поддерживают отношения, несмотря на жизнь в разных городах: он — в Лос-Анджелесе, она — в Нью-Йорке.
«Орландо и Луиза тихо встречаются уже несколько месяцев. Они уже стали маленькой семьей. Между ними настоящая искра», — отмечают инсайдеры.
К слову, в 2025 году Орландо Блум разошелся с певицей Кэти Перри после девяти лет вместе. У бывшей пары есть общая дочь Дэйзи. Также актер воспитывает 15-летнего сына Флинна от брака с моделью Мирандой Керр.
Стоит заметить, что пока официально ни Блум, ни его вероятная избранница не комментируют свои отношения.
