Орландо Блума на фоне слухов о романе с младшей на 21 год моделью застали на отдыхе – СМИ

Голливудского актера Орландо Блума заметили во время отдыха со швейцарской моделью Луизой Леммель, с которой с недавних пор ему приписывают роман.

Так, еще в прошлом месяце пару застали вместе после Супербоула в Калифорнии, когда они покидали мероприятие, держась за руки. А недавно, как сообщает издание The Sun, возлюбленные отправились в совместное путешествие в Швейцарию, где провели несколько дней в роскошных условиях. Более того, актер даже уже мог познакомиться с частью семьи и друзей избранницы.

Инсайдеры утверждают, что Блум и Леммель остановились в престижных отелях Цюриха, что на Люцернском озере. Во время поездки компанию паре составлял и домашний любимец актера — пудель Бигги Смоллз. По словам источников, они уже несколько месяцев поддерживают отношения, несмотря на жизнь в разных городах: он — в Лос-Анджелесе, она — в Нью-Йорке.

Луиза Ламмель

«Орландо и Луиза тихо встречаются уже несколько месяцев. Они уже стали маленькой семьей. Между ними настоящая искра», — отмечают инсайдеры.

К слову, в 2025 году Орландо Блум разошелся с певицей Кэти Перри после девяти лет вместе. У бывшей пары есть общая дочь Дэйзи. Также актер воспитывает 15-летнего сына Флинна от брака с моделью Мирандой Керр.

Стоит заметить, что пока официально ни Блум, ни его вероятная избранница не комментируют свои отношения.

