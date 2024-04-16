Оружейника "Ржавчины", из-за которой погибла оператор-украинка, приговорили к 18 месяцам заключения

Оружейника, которая зарядила пистолет, из которого была убита оператор-украинка Галина Хатчинс на съемке фильма Алека Болдуина "Ржавчина", суд приговорил к 18 месяцам заключения.

Об этом пишет "Голос Америки".

Анну Гутьеррес признали виновной в непреднамеренном убийстве Гатчинс в октябре 2021 года.

Присяжные признали Гутьеррес, которой 26 лет, виновной в непреднамеренном убийстве из-за того, что она держала на съемочной площадке и ошибочно зарядила боевой патрон в револьвер Болдуина, что является явным нарушением стандартных практик киноиндустрии.

Также оружейник неоднократно не соблюдала элементарные правила безопасности, оставляла оружие без присмотра и позволяла актерам, включая Болдуина, размахивать оружием.

В день трагедии Гутьеррес позволила Болдуину спешить и случайно смешала разные виды боеприпасов на лотке для реквизита, смешав боевые патроны и муляжи.

Хатчинс, которой на момент смерти было 42 года, стояла у камеры, которую должны были использовать для съемки сцены. Она была смертельно ранена, когда Болвин направил свой пистолет на нее, и произошел выстрел.

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Пуля прошла сквозь грудь Хатчинс и попала в режиссера Джоэла Соузу.

Хатчинс была доставлена вертолетом в больницу, где была констатирована ее смерть из-за сильного кровотечения.

Адвокат Гутьеррес попросил дать ей условный срок, ведь у нее раньше не было судимостей. Он пытался доказать, что оружейник стала "козлом отпущения" на хаотической съемочной площадке, где ей не дали времени проверить оружие.

В то же время государственный прокурор попросила приговорить оружейника к 18 месяцам тюрьмы из-за отсутствия раскаяния, и ссылаясь на телефонные звонки Гутьеррес из тюрьмы, в которых она называла присяжных "идиотами", и сказала, что судьи "заплатили".

Смерть Гатчинс сначала побудила кино- и телевизионную индустрию США прекратить использование настоящего огнестрельного оружия и холостых патронов. Однако сейчас такое оружие возвращается на площадки, ведь, по словам оружейников, кинопроизводители предпочитают их реалистичные эффекты.

В июле 2024 года Болдуин, также выступавший продюсером фильма, предстанет перед судом за непреднамеренное убийство. Он отрицает обвинения против себя. Если он признан виновным, ему также грозит до 18 месяцев тюрьмы.

В предыдущих случаях летальных ранений во время съемки актеров Брэндона Ли в 1993 году и Джона Эрика Гексума в 1984 году были использованы холостые патроны.

Последние перед нынешними случаи гибели голливудских актеров или членов съемочной группы от боевых патронов, случайно заряженных в оружие, датируются началом прошлого века.

Добавим, что ранее иск против актера также подали родители и сестра убитой Галины, проживающие в Украине. Они требуют от Болдуина выплаты компенсации в связи с гибелью оператора. Однако сам актер уверяет, что таким образом семья просто пытается нажиться на горе.

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