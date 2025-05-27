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Оружейницу фильма "Ржавчина", по вине которой погибла украинка Хатчинс, досрочно выпустили из тюрьмы
Приговор отменен, но контроль за виновной по делу остался.
Оружейница фильма-вестерна "Ржавчина" Ханна Гутьеррес-Рид, которую в марте 2024 года приговорили к 18 месяцам заклю чения за непредумышленное убийство украинского оператора Галины Хатчинс, вышла на свободу досрочно.
Как сообщает The Guardian, Совет по условно-досрочному освобождению штата Нью-Мексико принял решение о ее освобождении 23 мая. Теперь Гутьеррес-Рид находится под электронным наблюдением, должна соблюдать комендантский час, а также обязана либо работать, либо учиться.
Трагический инцидент произошел в октябре 2021 года на съемках фильма "Ржавчина" - во время репетиции сцены актер Алек Болдуин выстрелил из бутафорского оружия, в котором оказался боевой патрон. В результате выстрела погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза. Гутьеррес-Рид, как главная оружейница фильма, отвечала за проверку оружия и безопасность на съемочной площадке.
В суде она просила не наказывать ее строго, отметив следующее: "Когда я работала на съемках "Ржавчины", я была молодой и наивной. Но я относилась к своей работе настолько серьезно, насколько это было возможно. Присяжные признали меня частично виновной в этой ужасной трагедии, но это не делает меня монстром. Это делает меня человеком".
Во время рассмотрения дела также выяснилось, что за несколько недель до съемок Гутьеррес-Рид уже нарушала правила безопасности, в частности пронесла оружие в бар в Санта-Фе. За это она получила условный срок. Обвинения в фальсификации доказательств с нее сняли.
Напомним, Алек Болдуин, который стал центральной фигурой дела, также был обвинен в непредумышленном убийстве. Хотя обвинения с него снимали, в январе 2024 года дело возобновили. Однако в апреле прокуроры его закрыли, признавшись, что допустили ошибки в расследовании.