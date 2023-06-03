Осадчая эмоционально отреагировала на гибель людей у укрытия в Киеве: "Виновные должны быть наказаны"

Телеведущая Екатерина Осадчая очень эмоционально отреагировала на страшную трагедию с закрытым укрытием в Киеве, которая произошла 1 июня во время ракетного удара по столице.

Знаменитость заявила, что считает выбор судом меры пресечения несправедливым. Как известно, охранник, не успевший открыть дверь укрытия, будет находиться под стражей без определения альтернативы, в то время как трем чиновникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По мнению Осадчей, ответственность за ужасную трагедию должны понести все ответственные за обустройство укрытия.

"На шестнадцатом месяце войны закрыты бомбоубежища для общего доступа и главный виновный — охранник. В наше время главное быстро найти виновного, спасти задницы чиновников разных рангов и тихо закопать новость и дело под тонной других нелестных новостей (уверена, ждут новых прилетов, чтобы эти быстро забыли). Кто сказал охраннику закрывать бомбоубежище в принципе, это же не его личная прихоть. Почему тот, кто дал распоряжение и кто не наладил систему, чтобы хранилище было открыто и тот, кто не проконтролировал это — будет под домашним арестом, а охранник — в СИЗО. Я никого не ограждаю, но все должны быть наказаны, все органы власти, так халатно относившиеся к безопасности", — заявила Екатерина.

Журналистка подробно изучила видео с места событий и ознакомилась с показаниями и интервью свидетелей. Осадчая подметила, что, к сожалению, по всей стране до сих пор существует проблема с правильной работой укрытий, хотя средства на это были выделены из госбюджета.

"Меня берет страшная злость и ярость за эту несправедливость, за эту страшную халатность! Сотни чиновников типа работают выделенные средства на хранилища (1,2 миллиарда гривен на 2023 год, это по 300 тысяч на хранилище). Где эти деньги? Да, капитальный ремонт не сделаешь, но можно поставить стулья и убрать?Я считаю, что ответственность за этот ужас должны на себя брать чиновники на всех уровнях, а не только охранник... Глава Деснянского района уже должен был подать в отставку, как минимум. сойдет с рук, это будет еще одним примером того, что наши Герои дерутся за страну, в которой чиновники, которые их не стоят", — заявила Екатерина.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест трех чиновников, задержанных из-за недопуска граждан в укрытие Киева, охранник под стражей / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, что во время ракетного удара по столице в ночь на 1 июня в столице погибли три человека, среди которых девятилетний ребенок. Трагедия произошла прямо у дверей укрытия, которые были закрыты во время воздушной тревоги.

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