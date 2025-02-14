Осадчая и Горбунов насмешили, что их раздражает друг в друге в браке: "Что-то напутали в роддоме"

Украинская ведущая Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов сделали признание ко Дню влюбленных.

Так, 14 февраля супруги в фотоблоге ответили на распространенные вопросы об их отношениях. Таким образом, звезды пытались проверить друг друга на осведомленность. Среди опросника были вопросы об их знакомстве и первых подарках, когда Екатерина радовала Юрия одеждой, а он – роскошными украшениями.

Кроме того Осадча призналась, что ей не нравится в характере возлюбленного. Звезда говорит, что в основном это касается его контроля за бытовыми вещами.

"Он все время переспрашивает: выключила ли я свет, все ли закрыла... Думаю, что его раздражает, что что-то могу разбрасывать. Юра говорит, что мне что-то напутали в роддоме и я не настоящая Дева", – с юмором отметила ведущая.

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Со своей стороны, Горбунов отметил, что ему не нравится, как жена не кладет вещи на свои места.

"Катя не настоящая Дева. Она любит что-то разбросать и говорит, что как разбросано – это и есть их место", – сказал знаменитость.

В то же время в День святого Валентина возлюбленные рассказали и о том, что их растрагивает в браке больше всего. Так, для Екатерины – "как Юра с парнями, нашими сыновьями, играет", а Юрия – как "она очень быстро отходит от разных недоразумений, которые могут возникнуть".

Юрий Горбунов с семьей / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, недавно супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов восхитили невиданными фото со своей свадьбы и впервые рассказали, каким на самом деле был праздник.

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