Осадчая и Горбунов показали, какую вечеринку устроили по случаю 5-летия сына

18 февраля Иван отметил день рождения.

Звездные супруги, ведущие шоу "Голос країни" Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения старшего общего сына.

Так, 18 февраля Ивану исполнилось пять лет. По этому случаю, в субботу, пара устроила для малышей вечеринку. Ее тематика – любимый мультик именинника и многих ребятишек – "Щенячий патруль". Снимки и видео с празднования звезды запостили в своих Instagram-stories.

instagram.com/kosadcha

Так, праздничный зал ресторана был украшен в соответствии со стилем вечеринки, с фотозоной и воздушными шарами. Звездные родители пригласили аниматоров, которые, в частности, устроили шоу мыльных пузырей.

instagram.com/kosadcha

"Детские праздники – любимые праздники! Ивасику 5", – поделилась ведущая "Світського життя".

instagram.com/kosadcha

Также именинника и его гостей ждал большой кэнди-бар с разнообразными сладостями.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Смотрите полные выпуски шоу "Голос країни" на 1+1 video.

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