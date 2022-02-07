Осадчая и Горбунов показали, куда сбежали праздновать 5-летие брака

Звездная пара устроила себе романтический уик-энд.

Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая 3 февраля отпраздновали годовщину супружеской жизни.

Влюбленные обменялись обетами пять лет назад. Эту важную для их семьи дату ведущие "Голосу країни-12" решили отпраздновать по-особому. Так, Екатерина и Юрий сбежали в самое романтическое место на планете – в Париж.

О праздничном побеге в Instagram рассказала Осадчая. Она запостила ролик и показала, как они с мужем хорошо провели время вдвоем и отпраздновали.

"Наш праздничный побег в Париж. Наши пять лет брака будем помнить такими", — подписала видео Екатерина.

На кадрах влюбленные позируют на фоне Эйфелевой башни, пьют шампанское, показывают, как романтично украсили гостиничный номер и поделились, как гуляли по улицам Парижа.

В свою очередь, поклонники поздравили влюбленных и пожелали им еще долгих лет счастливой супружеской жизни: "Красавцы. Поздравляю. Любуюсь вашей парой. Вы молодцы", "мои поздравления. Пусть счастье продолжается бесконечно", "поздравляю вас. Вы очень красивая и счастливая пара! Люблю вас".

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