Осадчая и Горбунов показались за кулисами съемок "Голосу країни-13" со старшим сыном

Уже сегодня, 29 октября, состоится грандиозный финал вокального шоу "Голос країни-13 ", который в этом году проходит в Польше.

Ведущие проекта Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов сейчас активно готовятся к прямым эфирам, а Осадчая показала закулисье съемок "Голосу". В частности, ведущая поделилась, что они с мужем впервые взяли с собой на съемки старшего сына, 6-летнего Ивана.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Мальчик уже успел посидеть в кресле тренера "Голосу країни" Юлии Саниной, сфотографироваться на фоне баннера с детским "Голосом". Также Осадчая похвасталась рисунком своего сына, отметив, что таким образом Иван тоже "работает" над сценарием.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала "сценарий" от сына / Фото: instagram.com/kosadcha

Показала Екатерина и трогательное семейное селфи, на котором предстала с сыном и мужем Юрием Горбуновым.

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что уже сегодня в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится грандиозный финал проекта "Голос країни-13". Совсем скоро поклонники шоу узнают, кто станет голосом страны в этом году. Как проголосовать за своего фаворита и где смотреть финал — читайте в нашем материале.

Также отметим, что сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала, чтобы наши читатели, не имеющие возможности посмотреть шоу в прямом эфире, были в курсе всех событий.

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