Осадчая и Горбунов поздравили сына с первым юбилеем и показали его архивные фото

Звездные супруги сегодня празднуют пятилетие сына.

Знаменитые супруги, ведущие шоу "Голос країни-12" Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов сегодня празднуют первый юбилей сына Ивана.

Сегодня, 18 февраля, мальчику исполняется пять лет. По этому случаю звездные родители у себя на страницах в Instagram разместили трогательные архивные фото, на которых Иван предстает еще совсем крошечным:

instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/gorbunovyuriy

"С днем рождения, наш сладкий мальчик! Все так быстро! Тебе сегодня уже пять лет! Так, словно только вчера ты своим громким криком возвестил мир о своем появлении! А сегодня – ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете! Наша любовь, наша гордость! Спасибо тебе моя Катюша за нашего Ивана! Расти сын здоровым и счастливым, под мирным небом!" – поздравил сына Горбунов.

instagram.com/gorbunovyuriy

В свою очередь Екатерина вспомнила, как пять лет назад они с мужем представляли, каким будет их сын.

"Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ивана и только представляли, какими мы будем родителями для него. Ванечка, с днем рождения, наш сын, наша гордость", — написала Осадчая.

instagram.com/gorbunovyuriy

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