Осадчая и Горбунов растрогали кадрами с маленьким сыном: "Даниилу сегодня месяц"

Супруги устроили семейный фотосет.
Звездные супруги телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов ровно месяц назад во второй раз стали родителями.
19 августа на свет появился их младший сын Даниил. Сегодня в семье мини-праздник и родители решили поделиться трогательными кадрами. Пара устроила милый фотосет с мальчиками.
На снимках Катя и Юрий позировали в белых футболках. Ведущая "Світського життя" сделала легкий макияж и распустила волосы.
"Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. Юра, спасибо, что мы во всем команда", — написала Осадчая.
Со своей стороны, Горбунов также поздравил малыша и жену.
"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти, сынок, здоровым и счастливым!!! Поздравляю тебя, моя любимая", — написал ведущий "Танцев со звездами".
Фаны и коллеги тоже не остались в стороне и выразили восхищение звездной семье.
- "Поздравляю! У вас прекрасная семья", — написала Леся Никитюк.
- Очень милые! Поздравления
- Хорошая у вас семья! Молодцы
Напомним, не так давно Юрий Горбунов растрогал новым фото с крошечным сыном и засветил его лицо. Ведущий показал нежную фотографию с новорожденным малышом.