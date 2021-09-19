Осадчая и Горбунов растрогали кадрами с маленьким сыном: "Даниилу сегодня месяц"

Осадчая и Горбунов растрогали кадрами с маленьким сыном: "Даниилу сегодня месяц"

Супруги устроили семейный фотосет.

Звездные супруги телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов ровно месяц назад во второй раз стали родителями.

19 августа на свет появился их младший сын Даниил. Сегодня в семье мини-праздник и родители решили поделиться трогательными кадрами. Пара устроила милый фотосет с мальчиками.

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и новорожденный сын / instagram.com/kosadcha

На снимках Катя и Юрий позировали в белых футболках. Ведущая "Світського життя" сделала легкий макияж и распустила волосы.

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и Данилко / instagram.com/gorbunovyuriy

"Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. Юра, спасибо, что мы во всем команда", — написала Осадчая.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Со своей стороны, Горбунов также поздравил малыша и жену.

"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти, сынок, здоровым и счастливым!!! Поздравляю тебя, моя любимая", — написал ведущий "Танцев со звездами".

Юрий Горбунов с Данилко / instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/gorbunovyuriy

Фаны и коллеги тоже не остались в стороне и выразили восхищение звездной семье.

"Поздравляю! У вас прекрасная семья", — написала Леся Никитюк.

Очень милые! Поздравления

Хорошая у вас семья! Молодцы

Напомним, не так давно Юрий Горбунов растрогал новым фото с крошечным сыном и засветил его лицо. Ведущий показал нежную фотографию с новорожденным малышом.

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