Осадчая и Горбунов во второй раз стали родителями: как звезды поздравили супругов

Знаменитости "засыпали" пару поздравлениями.
Ведущая Екатерина Осадчая и ее муж, продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов сообщили, что сегодня, 19 августа, утром в 5:05 в них родился сынишка.
Немало знаменитостей, которые являются друзьями пары, отреагировали на эту радостную подую. Так, Лидия Таран, Маша Евросинина, Лилия Подкопаева и другие звезды поздравляют супругов с рождением малыша.
Лидия Таран
"Вы невероятные. Мы с дочкой Василисой в восторге. Кайфа Кати от тройного материнства. Здоровья малышу", — поздравила звезда канала "1+1".
Юлия Санина
"Катюша, поздравляем! Пусть малыш растет самым счастливым в мире", — написала певица.
Леся Никитюк
"Екатерина Осадчая родила третьего мальчика, третьего малыша. Поздравляю вас! Пусть сыночек растет здоровым!" — пожелала Леся.
Маша Ефросинина
Со своей стороны ведущая была шокирована и от такой новости. Ведь она не ожидала, что Екатерина именно сегодня родит.
"Как? Уже?! Катя же только позавчера бегала еще! С ума сойти можно! Ура!" — поделилась Маша.
Лилия Подкопаева
"Поздравляю Вас, молодые родители", — написала спортсменка.
Слава Каминская
"Юра и Катя, поздравляю вас. Будьте здоровыми и счастливыми", — поздравила исполнительница.
Напомним, что ребенок стал для супругов второй, они уже воспитывают сына Ивасика, однако у Екатерины есть взрослый сын Илья, которого ведущая родила в предыдущем браке с Олегом Полищуком.