Осадчая и Горбунов во второй раз стали родителями: как звезды поздравили супругов

Осадчая и Горбунов во второй раз стали родителями: как звезды поздравили супругов

Знаменитости "засыпали" пару поздравлениями.

Ведущая Екатерина Осадчая и ее муж, продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов сообщили, что сегодня, 19 августа, утром в 5:05 в них родился сынишка.

Немало знаменитостей, которые являются друзьями пары, отреагировали на эту радостную подую. Так, Лидия Таран, Маша Евросинина, Лилия Подкопаева и другие звезды поздравляют супругов с рождением малыша.

Лидия Таран

"Вы невероятные. Мы с дочкой Василисой в восторге. Кайфа Кати от тройного материнства. Здоровья малышу", — поздравила звезда канала "1+1".

Лидия Таран / пресс-служба канала "1+1"

Юлия Санина

"Катюша, поздравляем! Пусть малыш растет самым счастливым в мире", — написала певица.

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Леся Никитюк

"Екатерина Осадчая родила третьего мальчика, третьего малыша. Поздравляю вас! Пусть сыночек растет здоровым!" — пожелала Леся.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Маша Ефросинина

Со своей стороны ведущая была шокирована и от такой новости. Ведь она не ожидала, что Екатерина именно сегодня родит.

"Как? Уже?! Катя же только позавчера бегала еще! С ума сойти можно! Ура!" — поделилась Маша.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Лилия Подкопаева

"Поздравляю Вас, молодые родители", — написала спортсменка.

Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official

Слава Каминская

"Юра и Катя, поздравляю вас. Будьте здоровыми и счастливыми", — поздравила исполнительница.

слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Напомним, что ребенок стал для супругов второй, они уже воспитывают сына Ивасика, однако у Екатерины есть взрослый сын Илья, которого ведущая родила в предыдущем браке с Олегом Полищуком.

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