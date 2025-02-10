Осадчая, Jerry Heil, Розовый и другие высмеяли скандального Потапа из-за интервью русскому Дудю

Звезды напомнили украинцам о важности отказа от всего русского.
Украинские знаменитости отреагировали на скандальное интервью продюсера Потапа для российского журналиста Юрия Дудя.
Так, знаменитость не нашел лучшего варианта, как рассказать о своей жизни и бизнесе за рубежом россиянину. Более того, делал это на русском языке и цинично добавлял, что это отнюдь "не для имиджа". В Сети его выражения уже вызывают шквал эмоций.
Украинские звезды также подвергли критике шоумена за неожиданное появление в кадре у россиянина. Они не только отметили позорность поведения продюсера, но и призывали не поддерживать российских ютуберов своим пересмотром. Потому что их средства идут в РФ как налоги, а значит, финансируют зверства оккупантов в Украине.
Jerry Heil
"Прошу вас всех не смотреть интервью Потапа для Дудя. И этим не продвигать российский канал, не продвигать псевдоукраинский контент, не поднимать просмотры ролика, а значит заработок россиянина, который платит налоги", — подчеркнула Jerry Heil.
Рамина Эсхакзай
"Не зря говорят, что быть украинцем – не только родиться в Украине и иметь соответствующий паспорт. Быть украинцем – образ мышления. Сколько украинских интервьюеров неоднократно предлагало записать Потапу интервью, в том числе и я. Но он писал, что ни я, ни мои подписчики к этому не готовы", — заявила Рамина.
Анатолий Анатолич
"Мне не понравилось несколько фундаментальных вещей. Во-первых, Потап немного п*зд*т относительно ТрО и своих выездов. Он продолжает говорить абстрактные вещи, ничем не подтвержденные. Мне это не нравится. Если ты соглашаешься дать интервью либералу Дудю, то донеси более четкую позицию, что Россия виновата, поспорь с Дудем. То, что кто-нибудь, возможно, будет ассоциировать Потапа с позицией целой страны – тоже не нравится. Правды них*ра не услышал", - отметил шоумен.
Слава Демин
"Хорошего пути в другой шоу-бизнес, Алексей. Я знал, что снималось это интервью. Для меня это показатель того, что человек сознательно ушел из украинского шоу-бизнеса. Жаль", — написал ведущий.
Виктор Розовый
Звезда "Лиги смеха", который сейчас проходит реабилитацию после серьезного осколочного ранения, иронически обратил внимание на одежду Потапа во время интервью. Виктор с юмором обратился к Массимо Осте – покойному дизайнеру, который является основателем известного итальянского бренда, который и выбрал Потап. К слову, брендовые нашивки напоминают военные знаки отличия.
Екатерина Осадчая
Ведущая также вспомнила о Потапе в своих сторис и призналась, что теперь победители нацотбора на "Евровидение-2025" группа Ziferblat "выдыхает, потому что подъехало интервью Потапа".
Напомним, недавно Потап заговорил о возвращении в Украину. Он также предположил, каким видит окончание войны.