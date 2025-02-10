Осадчая, Jerry Heil, Розовый и другие высмеяли скандального Потапа из-за интервью русскому Дудю

Украинские знаменитости отреагировали на скандальное интервью продюсера Потапа для российского журналиста Юрия Дудя.

Так, знаменитость не нашел лучшего варианта, как рассказать о своей жизни и бизнесе за рубежом россиянину. Более того, делал это на русском языке и цинично добавлял, что это отнюдь "не для имиджа". В Сети его выражения уже вызывают шквал эмоций.

Украинские звезды также подвергли критике шоумена за неожиданное появление в кадре у россиянина. Они не только отметили позорность поведения продюсера, но и призывали не поддерживать российских ютуберов своим пересмотром. Потому что их средства идут в РФ как налоги, а значит, финансируют зверства оккупантов в Украине.

Jerry Heil

"Прошу вас всех не смотреть интервью Потапа для Дудя. И этим не продвигать российский канал, не продвигать псевдоукраинский контент, не поднимать просмотры ролика, а значит заработок россиянина, который платит налоги", — подчеркнула Jerry Heil.

Реакция украинских звезд на интервью Потапа для Дудя

Рамина Эсхакзай

"Не зря говорят, что быть украинцем – не только родиться в Украине и иметь соответствующий паспорт. Быть украинцем – образ мышления. Сколько украинских интервьюеров неоднократно предлагало записать Потапу интервью, в том числе и я. Но он писал, что ни я, ни мои подписчики к этому не готовы", — заявила Рамина.

Реакция украинских звезд на интервью Потапа для Дудя

Анатолий Анатолич

"Мне не понравилось несколько фундаментальных вещей. Во-первых, Потап немного п*зд*т относительно ТрО и своих выездов. Он продолжает говорить абстрактные вещи, ничем не подтвержденные. Мне это не нравится. Если ты соглашаешься дать интервью либералу Дудю, то донеси более четкую позицию, что Россия виновата, поспорь с Дудем. То, что кто-нибудь, возможно, будет ассоциировать Потапа с позицией целой страны – тоже не нравится. Правды них*ра не услышал", - отметил шоумен.

Реакция украинских звезд на интервью Потапа для Дудя

Слава Демин

"Хорошего пути в другой шоу-бизнес, Алексей. Я знал, что снималось это интервью. Для меня это показатель того, что человек сознательно ушел из украинского шоу-бизнеса. Жаль", — написал ведущий.

Реакция украинских звезд на интервью Потапа для Дудя

Виктор Розовый

Звезда "Лиги смеха", который сейчас проходит реабилитацию после серьезного осколочного ранения, иронически обратил внимание на одежду Потапа во время интервью. Виктор с юмором обратился к Массимо Осте – покойному дизайнеру, который является основателем известного итальянского бренда, который и выбрал Потап. К слову, брендовые нашивки напоминают военные знаки отличия.

Реакция украинских звезд на интервью Потапа для Дудя

Екатерина Осадчая

Ведущая также вспомнила о Потапе в своих сторис и призналась, что теперь победители нацотбора на "Евровидение-2025" группа Ziferblat "выдыхает, потому что подъехало интервью Потапа".

Реакция украинских звезд на интервью Потапа для Дудя

Напомним, недавно Потап заговорил о возвращении в Украину. Он также предположил, каким видит окончание войны.