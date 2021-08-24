Осадчая нежно поздравила Горбунова с 51-летием: "Мужчина, которого может намечтать женщина"

Ведущий отмечает день рождения 24 августа.

Украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов отмечает день рождения.

Так, 24 августа артисту исполняется 51 год. Поторопилась поздравить любимого звездная жена именинника, телеведущая Екатерина Осадчая. В фотоблоге знаменитость опубликовала серию нежных снимков с избранником и адресовала ему теплые слова.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Мой любимый, мой Юра! Ты мужчина, которого только может намечтать себе женщина, ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей, наш младший торопился, чтобы сегодня поздравить тебя лично! Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив каждую минуту!" — написала Осадчая.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

В комментариях сторонники и коллеги известной четы присоединились к поздравлениям.

"Катюша, с самым прекрасным именинником тебя! Желаю, чтобы вы так смотрели друг на друга вовек", — пожелала фотографиня Соня Плакидюк.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Напомним, 19 августа Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями. У пары родился сын. На днях звезда выписалась из роддома. Юрий Горбунов растрогал снимком с двумя маленькими сынами, показав их первое знакомство. Звездный отец вне себя от счастья.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку