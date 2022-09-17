Осадчая об уходе Вакарчука из "Голосу країни": "Шоу не о собственных амбициях тренеров, мы же своих не бросаем?"

На странице в Instagram Екатерина Осадча поделилась первыми кадрами с новых съемок шоу "Голос країни-12" и показала фото, сделанные на "Голосі" до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Первые фотографии и последние отделяет только полгода, но по ощущению гораздо больше… "Голос країни" – большая часть моей телевизионной жизни, казалось, что ничего не может помешать большим талантам участников… Ничего, кроме полномасштабной войны…" – отметила Екатерина.

Фото с "Голоса країни-12" до полномасштабной войны / Фото: instagram.com/kosadcha

Фото с новых съемок "Голоса країни-12" / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадчая поделилась, что до полномасштабной войны были сняты почти все эпизоды "Голосу країни", но большая часть проекта не успела выйти в эфир. Ведущая отметила, что зрители так и не увидели выступления большинства участников, которые так мечтали о своем шансе, готовились, нервничали, соревновались.

Фото с "Голоса країни-12" до полномасштабной войны / Фото: instagram.com/kosadcha

Фото с новых съемок "Голоса країни-12" / Фото: instagram.com/kosadcha

Как известно, один из судей проекта Святослав Вакарчук появится только в эпизодах, отснятых до полномасштабного вторжения России в Украину. Эту тему Осадчая также не обошла вниманием:

"Тренеры взяли к себе в команды участников, начали с ними работать и сейчас продолжат работу и десятки талантов получат то, что заслуживают. Тренеры ответственны за тех, кого к себе взяли в команды и "Голос" это, в первую очередь, об участниках, а не о собственных амбициях тренеров. Мы же своих не бросаем?" – отметила Екатерина.

Осадчая добавила, что "Голос країни" имеет благотворительную цель. В течение проекта будут собирать донаты на средства аэроразведки:

"Я за людей, за каждого. За то, чтобы каждый имел шанс на осуществление мечты, а украинцы сейчас увидели то, что вдохновит нас на борьбу и дальше. Присоединяйтесь к просмотру, присоединяйтесь к сбору. Вместе мы сила!" – призвала ведущая.

Напомним, что премьера вокального шоу "Голос країни-12" состоится 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ.

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