Осадчая ошеломила суммой, которую вместе с Горбуновым, Пономаревым и Дзидзьо собрали для ВСУ в Афинах

На аукционе были представлены несколько особо ценных лотов.
Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с продюсером Юрием Горбуновым и певцами Александром Пономаревым и Дзидзьо провела благотворительный вечер в Афинах.
Мероприятие в поддержку Украины помогло собрать немалую сумму на нужды наших военных в ВСУ. Подробностями из концерта Екатерина поделилась в сторис в Instagram.
Так, во время благотворительного мероприятия Дзидзьо и Пономарев спели свои хиты и исполнили гимн Украины. Также был проведён аукцион.
Одним из ценных лотов на нем был флаг Украины, который подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сине-желтый флаг ушел с молотка за 14,5 тысячи евро. Также среди лота были боксерские перчатки братьев Кличко.
Всего во время благотворительного вечера звездам удалось собрать более 1,7 миллиона гривен. Все собранные средства будут перечислены на нужды ВСУ и внутренних переселенцев.
Читайте также: