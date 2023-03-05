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Осадчая ошеломила суммой, которую вместе с Горбуновым, Пономаревым и Дзидзьо собрали для ВСУ в Афинах

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
367
Время на прочтение
1 мин
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Осадчая ошеломила суммой, которую вместе с Горбуновым, Пономаревым и Дзидзьо собрали для ВСУ в Афинах

Фото: instagram.com/kosadcha

На аукционе были представлены несколько особо ценных лотов.

Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с продюсером Юрием Горбуновым и певцами Александром Пономаревым и Дзидзьо провела благотворительный вечер в Афинах.

Мероприятие в поддержку Украины помогло собрать немалую сумму на нужды наших военных в ВСУ. Подробностями из концерта Екатерина поделилась в сторис в Instagram.

Так, во время благотворительного мероприятия Дзидзьо и Пономарев спели свои хиты и исполнили гимн Украины. Также был проведён аукцион.

Одним из ценных лотов на нем был флаг Украины, который подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сине-желтый флаг ушел с молотка за 14,5 тысячи евро. Также среди лота были боксерские перчатки братьев Кличко.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha
© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

Всего во время благотворительного вечера звездам удалось собрать более 1,7 миллиона гривен. Все собранные средства будут перечислены на нужды ВСУ и внутренних переселенцев.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

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Дата публикации
Просмотры
367
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