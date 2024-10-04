Осадчая отреагировала на секс-скандал P. Diddy и почему только сейчас началось расследование: "Знали давно"

Украинская ведущая Екатерина Осадчая отреагировала на громкий голливудский секс-скандал с американским рэпером P. Diddy, которого обвиняют в насилии и сексуальной эксплуатации.

Знаменитость убеждена, что в Голливуде о преступной деятельности Шона Комбса (настоящее имя исполнителя) знали давно. Впрочем, огласку этому дали только сейчас. Екатерина Осадчая возмущена, что преступления совершались за последние 30 лет, но расследования начались лишь почти год назад. Ведущую беспокоит, что правосудие наступает с таким значительным опозданием.

P. Diddy / Фото: Associated Press

"Это происходило в последние тридцать лет. И то, что это только сейчас начали расследовать... Есть определенные причины из-за американского законодательства. Есть определенная щель, благодаря которой жертвы прошлого могут подавать в суд. Но я уверена, что об этом все знали давно .То, что это стало известно сейчас, меня это огорчает. Но то, что это с таким огромным опозданием, это, к сожалению, отложенное правосудие", — прокомментировала ведущая изданию "Новости.LIVE".

Екатерина Осадчая убеждена, что расследованием только сейчас занялись тоже не просто так. Знаменитость считает, что такой громкий инфоповод появился либо перед выборами, которые в США запланированы на ноябрь 2024 года, либо таким образом отвлекают от чего-то внимание.

P. Diddy / Фото: Associated Press

"Мое понимание, что это накануне выборов…Или отвлекают внимание от чего-либо", — предположила ведущая.

Напомним, в сентябре этого года рэпера P. Diddy арестовали. Его обвиняют в насилии, изнасилованиях, рэкете и содействии рабству в целях сексуальной эксплуатации. Преступления якобы имели место быть на "белых вечеринках" рэпера. Недавно приятель P. Diddy, который бывал на частных мероприятиях исполнителя, рассказал, что там происходило и кого из известных звезд видел.

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