Осадчая ответила, планируют ли они с Горбуновым усыновить ребенка: "Мы разговаривали с Юрой"

Муж ведущей "Світського життя" Екатерины Осадчей, шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов недавно заговорил, что они планируют усыновить ребенка, родители которого погибли из-за войны войны.

Екатерина Осадчая впервые прокомментировала слова своего мужа.

По ее словам, они действительно обсуждали это. Впрочем, усыновление ребенка – это ответственный шаг, поэтому нужно все тщательно обдумать. Поэтому Екатерина и Юрий договорились, что вернутся к разговору уже после войны и тогда же решат, как им правильно поступить.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Мы имели с Юрой разговор по поводу усыновления и решили, что после того, как закончится война, мы вернемся к этому разговору. Это очень нелегкая тема, я считаю, усыновление — это более ответственно, нежели рождение ребенка. Есть много книг психологов, которые рассказывают о разных аспекты усыновления детей Хочется заметить, что первое эмоциональное желание взять ребенка в семью — это прекрасное желание, но нужно отнестись к нему крайне серьезно. Работать с психологом, погружаться в эту тему, знать все подводные течения, общаться с родителями, у которых уже есть такой опыт", — рассказала ведущая в интервью nv.ua.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Осадчая с Горбуновым читают и узнают больше об усыновлении. Ведущая же, к слову, планирует делиться и с другими людьми соответствующей информацией. Осадчая хочет, чтобы процедура усыновления ребенка была по настоящему зову сердца.

"Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на устойчивость и эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме позже, а пока читать, узнавать об усыновлении. Я в ближайшее время планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и не возвращали детей в детские дома", — добавила Осадчая.

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